أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر من مدينة درنة أن هناك أنباء تؤكد وفاة عقيد طيار عادل الجهاني قائد الطائرة الحربية طراز mig23 التي أسقطت من قبل مجلس شورى درنة الإرهابي متأثرًا بجراحه.

وأضاف المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أغلقت كافة المنافذ الشرقية و الغربية و الجنوبية حول مدينة درنة إلى حين إشعار آخر.

يذكر أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي أسقطت مساء اليوم السبت في منطقة الظهر الحمر جنوبي المدينة و أعلنت جهات في درنة أنها أسرت طاقمها المتكون من الفقيد ومعاونه وائل الوكواك فور إسقاطها