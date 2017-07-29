أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر مطلع في الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اليوم السبت أن محتجون يحتجزون 43 عضو من الهيأة داخل المقر في مدينة البيضاء.

ونفى المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ ما نشر حول احتجاز رئيس الهيأة أو أخذه إلى مكان خارج مقرها.

يذكر أن مسلحون حاصروا مقر الهيأة التأسيسية لمشروع الدستور عقب الموافقة على المسودة بأغلبية 43 صوتًا من أصل 44 صوتًا بعد طرحها على التصويت العام.

يشار إلى أن رئيس الهيأة التأسيسية لمشروع الدستور، نوح عبدالسيد، دعا أعضاء الهيأة لاجتماع غدًا الأحد لإعادة التصويت على مسودة الدستور.

وشدد عبدالسيد على أن الجلسة ستكون يوم غدٍ الأحد الساعة العاشرة صباحًا، مشيرًا إلى أن إعادة التصويت على مسودة الدستور يأتي نزولاً على رغبة الجماهير.

وأكد رئيس الهيأة التأسيسية لمشروع الدستور أنه ستطبق اللائحة على من يتخلف عن الحضور للتصويت.