أخبار ليبيا 24 – خاص

شاركت ليبيا، في ورشة عمل بخصوص وضع شلل الأطفال عالميا واقليميا ومحليا في مقر المنظمة بتونس تحت إشراف منظمة الصحة العالمية WHO ومركز مكافحة الأمراض CDC.

وقال الخبير الصحي مفتاح الوراد أحد المشاركين في ورشة العمل لـ “أخبار ليبيا 24” إنه من خلال مراجعة إجراءات الرصد الوبائي الخاصة بشلل الاطفال في ليبيا اتضح تقييم منظمة الصحة العالمية WHO ان هناك تحسن كبير في رصد الشلل من خلال شبكات الرصد في ليبيا وأن المعدلات أعلى حتى من المعدل المطلوب.

وأضاف الوراد – أنه تم التدريب على الاجراءات والاستجابة السريعة في حالة ظهور أي حالة شلل أطفال في كامل التراب الليبي ولم تسجل أي حالة شلل اطفال في ليبيا بعد عام 1991.

ووجه الشكر لكل العاملين بالتطعيمات الذين هم الجنود في الحرب للقضاء على شلل الأطفال وباقي الأمراض التي تكافح بالتطعيمات وأيضا نبشر أولياء الأمور بأن معظم التطعيمات تم البدء في استجلابها وسيبدأ توزيعها قريبا.