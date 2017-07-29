أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري، سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي مساء السبت، يقودها عقيد طيار عادل الجهاني رفقة معاونه وائل الوكواك غرب منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة .

وقال المصدر لـ”أخبار ليبيا 24″، إن طائرة ميج 23 حربية يقودها عقيد عادل الجهاني تعرضت لإطلاق النار وتم فقدان الاتصال بها في ضواحي درنة.

وأضاف المصدر، أن الجهاني قام بالإقلاع، حوالي الساعة 5:00 مساء من قاعدة بنينا، ومن ثم تم التعرض للطائرة، مؤكدًا أن السرب العمودي التابع لقاعدة بنينا الجوية مازال يبحث عن الطائرة وقائدها وإلى الآن لم تعثر فرق الإنقاذ عليهما ولم ترد أي معلومات بالخصوص.

وفند ذات المصدر، الأخبار المتناقلة حول أسر قائد الطائرة ومعاونه، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لازال البحث جاريا عن الطائرة ومن فيها.

الجدير بالذكر أن المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لما يُعرف بـ”شورى مجاهدي درنة”، بمنطقة الفتائح والمنطقة الجبلية المطلة على المدينة خلال الأسبوع الماضي، فيما تشهد محاور القتال في مدينة درنة هدوءًا حذرًا وترقب ولم تحدث أي اشتباكات فيها منذ فترة.

يشار إلى أن الكابتن عادل الجهاني هو شقيق التوأم لعضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عصام الجهاني.