أخبار ليبيا 24 – خاص

تنظيم ارهابي سافل كداعش ادعى الشرعية وبثقة أطلق على نفسه صفة “الدولة الاسلامية” فقط لكي يفرض قوانينه الظالمة والقامعة ويجبر شعوب مسلمة تتقي الله عز وجل على دفع الضرائب دون نيل أي خدمات طبية أو تربوية أو خدماتية كما تقدم الدول بالمقابل لضرائب شعوبها. الآن وبعد هزائم متتالية ودحر مذل من مدن كان قد احتلها الدواعش, خسروا مع الأرض مواردها وخيرات شعبها فباتوا دون دخل أو مصدر غنى ولم يعد لمن تبقى من هذا التنظيم وهكذا دولة الا التهريب والمخدرات وشتى السبل الاجرامية والا أخلاقية والمخلة للدين الاسلامي وتعاليمه.

تنظيم داعش الارهابي يائس جدا لدرجة أنه يلجأ الى تجارة المخدرات. ومع استمرار نزيف تنظيم داعش الارهابي على الارض في كل من سوريا والعراق وليبيا، ولا سيما في مدينة الموصل العراقية، فإن مصادر الدخل الأولية تجف، بما في ذلك ابتزاز النفط والغاز، والضرائب المفروضة على السكان المحليين الذين كان يسيطر عليهم هذا التنظيم الاجرامي. ومن المرجح أن يلجأ داعش الارهابي الى مصادر دخل جديدة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات كما فعلوا مجموعات ارهابية اخرى في الماضي. في عدد سابق من مجلة رومية، وهي مجلة داعش الالكترونية للدعاية والتجنيد، أكد تنظيم داعش الارهابي أن مناطق النزاع مثل أوكرانيا وسوريا توفر فرصة كبيرة للتواصل مع الشبكات الإجرامية. وكشفت عدة تحقيقات تورط تنظيم داعش الاجرامي المباشر في تجارة المخدرات خلافأ للدين الاسلامي الشريف.

وقد كشفت تقارير أخرى عن علاقة بين مجرمي داعش في ليبيا وبلدان اخرى والمنظمات الإجرامية. وهناك تقرير مفاده أن السلطات اليونانية اعترضت في الصيف الماضي شحنة تحتوي على 26 مليون قرص من الترامادول وهناك تورط اعضاء من تنظيم داعش الارهابي. ارهابيو داعش ليسوا فقط متورطين في تجارة المخدرات، ولكن يبدو أنهم يتعاطون أيضا تلك المخدرات. وأشارت العديد من التقارير إلى أن الإرهابيون يستخدمون على نطاق واسع الكابتاغون، الملقب ب “حبوب الجهاد”، وهي مادة الأمفيتامين التي تقمع مشاعر الألم وتسمح للارهابيين بالبقاء مستيقظا في المعارك الطويلة, ولهذا السبب يجذب تنظيم داعش الارهابي المجرمين.