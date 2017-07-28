أخبار ليبيا 24 – خاص

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان لهم – بالجهود التي بذلت مؤخراً لتعزيز الحوار السياسي بين جميع الليبيين بدعم من جيران ليبيا والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية في إطار الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره قرار مجلس الأمن (2259).

وجاء في البيان، “يرحب أعضاء مجلس الأمن باجتماع القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي استضافه في باريس رئيس الجمهورية الفرنسية في الخامس والعشرين من يوليو والإعلان المشترك الصادر بعد الاجتماع”.

وحث أعضاء المجلس، جميع الليبيين على دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتحقيق المصالحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في ختام بيانهم على أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير الحوار السياسي بقيادة الليبيين، مرحبين بالتعيين الجديد لممثل الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة، ويتطلعون إلى دعم جهوده الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، فضلاً عن ترحيبهم بمساهمة الأمين العام الشخصية في مساعدة الليبيين على بناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية .