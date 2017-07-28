أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الخميس، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت لحل مشكلة المياه بمدينة طبرق.

وجاء ذلك بناء على رسالة عميد بلدية طبرق المؤرخة في 2017/07/23، والموجهة لشركة الخليج العربي للنفط بخصوص تقديم المساعدة لإتمام إجراءات صيانة محطة التحلية.

ومن جهتها، خاطبت الشركة، المؤسسة الوطنية للنفط والتي وافقت بدورها على تقديم المساعدة المطلوبة.

يذكر أن محطة تحلية المياه بطبرق تعاني تقصًا في المواد التشغيلية، وعدم الصيانة وسوف تتوقف المحطة خلال الأيام المقبلة، بسبب نقص هذه المواد.

هذا واستنجد المواطنون والبلدية بكل الجهات للمساعدة، وجاءت الموافقة من شركة الخليج .