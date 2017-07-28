أخبار ليبيا 24 – خاص

أتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، مع نظيره الليبي، على إقامة مباراة ودية بين الطرفين يوم 4 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية.

وكان الاتحاد المصري قد طلب تأجيل المباراة 48 ساعة، بناء على طلب حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب، حيث كان مقررًا لها يوم 2 أغسطس المقبل.

وتولى صدقي، القيادة الفنية للمنتخب خلفًا لهاني رمزي، الذي تمت إقالته عقب اتفاقه مع الاتحاد السكندري، على تولي المهمة بداية من الموسم الجديد.

ورفض مجلس الجبلاية، فكرة الانسحاب من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا للمحليين، تجنبًا لتوقيع غرامات عليه.

ويلتقي منتخب مصر للمحليين أمام المغرب يومي 13 و18 من شهر أغسطس المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا.