أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضنت مدينة الزنتان غرب ليبيا، أمس الخميس، حفل تخرج قوة العمليات الخاصة، والذي شهد العرض العسكري والتكتيكي للقوة.

وقال رئيس مكتب الإعلام بالنقابة العامة للشرطة إبراهيم الحوتي، إن مندوبين عن مجلس النواب والحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية حضروا حفل تخريج منتسبي قوة عمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، والذين قدموا استعراضًا في فنون القتال وعروض الاقتحام ورجال أمن وحماية الشخصيات، وأثبتوا قدرتهم العالية للوطن والقيادة والشعب الليبي والعالم أجمع.

وأضاف الحوتي، أن الاستعراض بين ما وصل له رجال أمننا من إعداد بشري وتدريب عال، وأنهم قادرون على الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته، والحفاظ على قدرة ليبيا بين دول العالم في مكافحة الإرهاب.

وتقدم العرض تشكيلات الخريجين، بالعروض التي أبهرت الحضور من الشخصيات العسكرية والشرطة وأعضاء مجلس النواب والحكومة والمواطنين وأولياء أمور الخريجين، وأعضاء المجالس المحلية من الزنتان والرجبان وبعض من المناطق الغربية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للحكومة الليبية المؤقتة.