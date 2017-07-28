أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للآثار بالجبل الأخضر في مدينة شحات اليوم الخميس، برعاية مركز الخبرة القضائية، وبمشاركة فرع الإذاعة والتلفزيون الجبل الأخضر.

وتخلل المؤتمر الذي أقيم تحت شعار “تاريخنا في آثارنا، نهبها، ضياع لمستقبلنا، حمايتها حقيقة لسلامة حاضرنا”، التوقيع على عقد تشغيل من قبل مركز الخبرة القضائية لجريدة أخبار الجبل، وكذلك تكريم عالم الآثار المرحوم فضل القوريني.

وفي ختام المؤتمر أُلقيت مجموعة من الأوراق العلمية، انتهت بتوصيات أهمها مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون يحمي الآثار ويشدد العقوبة على المنتهكين للقانون .