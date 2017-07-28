أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة الطبية والإدارية بمركز بنغازي الطبي اليوم الخميس، اجتماعها الأول بعد تكليفها من قبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة رضا العوكلي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمركز خليل قويدر، إن المجتمعين بحثوا آلية الحفاظ على سير العمل وأداء المهمة الطبية وتقديم خدمة للمرضى وعدم انهيار الخدمة الطبية داخل مركز بنغازي الطبي.

وأوضح قويدر، أن الاجتماع ضم الأجهزة الأمنية بالمركز الطبي ورؤساء الأقسام الإدارية والطبية.

ومن جانبه، توجه رئيس اللجنة الإدارية بمركز بنغازي الطبي مرعى الفسي بالشكر لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة على ما بذلوه من جهد وعمل متواصل خلال فترة السبع سنوات، لافتاً إلى أن المركز لم يقفل أبوابه من أجل علاج جرحى القوات المسلحة العربية الليبية، والمرضى والمترددين عليه من كافة أنحاء ليبيا .

وأضاف الفسي، أن الاجتماع كان بخصوص حل بعض الاختناقات والمشاكل داخل مركز بنغازي الطبي، حيث ضم الاجتماع الذي ترأسه الدكتور صلاح طقطوق وضم الإدارات الطبية داخل المركز وكذلك الشركات العاملة بالمركز.

وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة متابعة المناوبين الإداريين، والتأكيد على ضرورة تواجدهم وتأدية أعمالهم وكذلك المناوب الطبي والتمريض وتكليف قسم الشؤون الفنية بحل المشاكل وتقديم أفضل الخدمات للمرضى .

وأكد الفسي على أن يتحمل الجميع المسؤولية اتجاه أي تقصير في تأدية العمل الطبي والإداري داخل المركز الطبي وان أي تجاوز سوف نتخذ ضده الإجراءات اللازمة حيال ذلك.