أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر عميد بلدية المرج المقدم وهبي الرخ قراره رقم (16) لسنة 2017م، بشأن تشكيل لجنة لاستلام المبالغ المحصلة من الغرامات والمخالفات، وتسجيلها والتحفظ عليها وفق محاضر تسليم واستلام.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن تكلف الجهة المختصة بجهاز الحرس البلدي (المرج المدينة/ فرزوغة/ العويلية )، ومراكز الحرس البلدي الواقعة بنطاقها الإداري بتحصيل المخالفات والغرامات الضبطية المقررة قانونا من المخابز والمحلات التجارية والصناعية والمقاهي وأي جهات تجارية أو حرفية أخرى.

وأوضح القرار، أن الرسوم المحصلة تودع بخزينة المجلس البلدي بالمرج، وتختص للصرف منها علي احتياجات المدينة بما فيها جهاز الحرس البلدي ببلدية المرج .

وجاء في المادة الثانية من نفس القرار، بأن تشكل اللجنة برئاسة وكيل ديوان المجلس البلدي وعضوية رئيس القسم المالي بالمجلس ومدير مكتب المراجعة الداخلية بالمجلس وتكون مهام هذه اللجنة استلام المبالغ المحصلة وتسجيلها والتحفظ عليها وفق محاضر تسليم واستلام، استلام الفواتير وتسوية كل مبلغ يتم صرفه علي حده مدعما بالفواتير وتقريرا مفصلا ولا يتم الصرف إلا بعد التدقيق والمقارنة لتلك المصروفات.

وبين أن للجنة الحق في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في سبيل الحفاظ علي المال العام وإحالة تقارير أسبوعية أو شهرية لعميد البلدية عن سير العمل بها .