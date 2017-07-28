أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، القرار رقم (233) لسنة 2017، الذي يقضي بنقل المقر الرئيسي للشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي مؤقتاً.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية برئاسة عبدالرسول الريفي العبار، وعضوية عقيد صبري فرج طالب ورائد محمد أحمد العزابي وعلي سالم المعوج وطارق فرج جدولة.

وبحسب القرار، يمارس الأعضاء مهامهم على غير سبيل التفرغ فيما عدا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عبدالرسول الريفي العبار.