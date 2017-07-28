أخبار ليبيا 24 – خاص

وافق مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، على رفع الحراسة المفروضة على جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، بشأن إدارة وممتلكات بعض الأشخاص، وتعديله المشار إليه أعلاه وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.

وجاء في القرار رقم (226) لسنة 2017، بأن يسري حكم نص هذا القرار بالنسبة لكل من ينطبق عليه القانون رقم (6) لسنة 2015م، بشأن العفو العام وعلى الأموال والممتلكات الموجودة داخل الأراضي الليبية فقط.

وشدد القرار على تنفيذه منذ تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان قد نص القانون رقم (36) لعام 2012 على وضع حارس عام على أموال وممتلكات بعض الأشخاص التابعين للنظام السابق، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.