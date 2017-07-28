أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، قائمة بأسماء الشركات التي تحصلت على اعتمادات لغرض استيراد السلع الغذائية من مصرف الوحدة بحدود النطاق الإداري المنطقة الشرقية.

وأوضحت القوائم، وجود سلع من الأدوية والمواد الغذائية تباع بسعر السوق السوداء رغم توريدها بالسعر الرسمي للعملة الصعبة ولتصل إلى المواطن بسعر مناسب.

وعلق الآغا قائلا: “نشرنا لهذه القوائم ليس اتهاما لأحد وإنما للإقرار بمبدأ الشفافية وإفساح المجال للأجهزة الرقابية لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبرر ولأن ما يمنح لهذه الشركات من العملة الأجنبية من أجل المواطن ليعيش حياة كريمة وليس ليُسرق”.

وأشار رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء إلى أنه سيواصل النشر، وأنه سينشر بقية القوائم في الأيام القادمة.