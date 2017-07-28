أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلمت إدارة المسرح الشعبي بمدينة بنغازي الواقع بمنطقة وسط البلاد أمس الخميس، مبنى المسرح من القوات المسلحة ومشاة البحرية.

وحضر مراسم الاستلام، إدارة المسرح الشعبي، متمثلة في الفنان رافع نجم والفنان الطيب الطيرة، وعدد من فناني بنغازي.

وقال الفنان جمال النويصري، إن مبنى المسرح لم يتضرر كثيرا، فقط بعض الأضرار الداخلية.

واحتفلت مدينة بنغازي في 28 مارس 2013، بإعادة افتتاح المسرح الشعبي للمدينة، والذي يشكل إضافة مهمة إلى المشهد الثقافي.

وتميز المسرح الذي تم صيانته وتجهيزه بجماليات التصميم، وتوفير كافة الإمكانيات التقنية اللازمة للعروض المسرحية، بدعم من وزارة الثقافة آنذاك.