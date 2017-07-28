أخبار ليبيا 24 – خاص

كيف للعقل أن يستوعب هول جرائم تنظيم ارهابي داعشي لم يفرق يوما بين كبير أو صغير, قوي أو ضعيف, عسكري أم مدني بريء عزل, فلم يرحم قلب أم ولم يعفي طفلا ولم يحافظ على طهارة فتاة. من أكبر ضحايا تنظيم داعش الحقير هن الإيزيديات الذين شاهدوا آبائهم وأبنائهم وأزواجهم وأخوانهم يقتلون قبل أن تفتح أبواب جهنم وتبدأ معاناة لا حدود لها ولا مثيل. تحت رحمة وحوش لم تعرف يوما معنى الرحمة تمنوا الإيزيديات الموت وانتظروه بشوق حتى أنهن حاولوا مرارا الانتحار.

كشفت طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 14 عاما عن تعرضها للاغتصاب أكثر من 180 مرة، خلال اختطافها من قبل مجرمي تنظيم داعش الارهابي في العراق عام 2014.

وقالت الفتاة التي تدعى “إخلاص” في مقابلة مع الBBC البريطانية إنها أمضت في الأسر لديهم 6 أشهر تعرضت خلالها في كل يوم لعملية اغتصاب نفذها المجرمون الذين ينتمون لهذا التنظيم الخبيث والغير اخلاقي.

وأفادت وسائل الإعلام في بريطانيا نقلا عن الفتاة، أنه كان يتم اغتصابها يوميا طوال الأشهر الستة التي أمضتها مختطفة لدى داعش، مضيفة أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة. ووصفت “إخلاص” كيف تم استعبادها جنسيا، مشيرة إلى أنها كانت من بين 150 فتاة إيزيدية مختطفات ووقع عليها الاختيار عن طريق القرعة ليستحوذ بها أحد الارهابيين ويقوم باغتصابها بشكل يومي.

وأوضحت الفتاة أنها بعد 6 أشهر من اختطافها لدى داعش الاجرامي تمكنت من الهروب في الوقت الذي كان فيه الارهابيون خارجا للقتال.

وقد أودعت الفتاة في مخيم للاجئين قبل أن يتم نقلها إلى ألمانيا حيث لا تزال حتى الآن تقيم في إحدى المستشفيات وتتلقى العلاج والتعليم، وتقول إنها تطمح أن تصبح محامية. وفي فبراير الماضي، كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير لها، عن معاناة الإيزيديات التي تكمن في فرض قوانين صارمة عليهن، منذ أن اختطفهن تنظيم داعش الارهابي في عام 2014، لكن تمكنت 100 فتاة إيزيدية من الهرب، مشيرة إلى أن عدد الفتيات سبايا داعش يبلغ نحو 3500 إيزيدية.