أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى نائب رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، اليوم الخميس، زيارة ميدانية للمدينة الرياضة – بنغازي وذلك للاطلاع عن قرب بالإضرار والمشاكل التي لحقت بالملاعب و مقرات النوادي.

وتهدف الزيارة إلى وضع المدينة الرياضة والتب تمثل أولويات مهام الهيئة، بالإضافة إلى الإسراع في معالجة المشاكل الفنية والإدارية بالمدينة الرياضية

وخلال الزيارة نوقش كيفية معالجة الإجراءات المتعلقة بالشركات المتعاقدة على صيانة الملاعب.

ورافق نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال زيارته، مدير عام إدارة الشؤن الإدارية و المالية بالهيئة ومدير إدارة الفروع بالهيئة ومدير إدارة المشروعات بالهيئة ومكتب بلدية الساحل بالهيئة.