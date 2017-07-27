أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة بمدينة طبرق محمد القزيري، أن واتب أسر الشهداء مستمرة ولم تتوقف وتصل للمصارف بصفة شهرية.

وقال القزيري في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24″ :منذ يومين أودعنا في كل المصارف رواتب شهر يونيو وليس لدينا أي رواتب متأخرة . أو مستحقة لأسر الشهداء”.

وأضاف نقوم بإيداع الصكوك في مصارف طبرق وكل المصارف في كل المناطق المحيطة بالمدينة ونحرص أن لاتتأخر هذه الرواتب على أسر الشهداء لأننا نشعر بظروفهم المحيطة بهم ، مشيرا إلى أن عدد الشهداء المسجلين لدينا في 17 فبراير 59 شهيد ومفقود واحد وذوي الإعاقة 6 .

أما شهداء الكرامة الذين أحلنا ملفاتهم المتكاملة إلى الهيئة العامة للشهداء بمدينة بنغازي 102 شهيد ولدينا 18 ملف تحت الإجراء وننتظر إستكمال كل الإجراءات المطلوبة لعدد 6 ملفات .

وأوضح أن الرواتب تمنح للشهيد العازب 1000 دينار كذلك الشهيد المتزوج يتم إضافة 100 دينار للزوجة ولكل أبن .

وأشار إلى أن مكتب الشهداء به 5 موظفين بمكتب طبرق ولا يتقاضون أي مرتبات من الهيئة العامة للشهداء بل نكتفي بمرتباتنا من الجهات المنسبين إليها ونعتبر هذا لعمل من أجل أسر الشهداء والوطن.