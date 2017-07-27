أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، أمس الأربعاء، مع عضو مجلس النواب خليفة صالح الدغاري رئيس كتلة السيادة الوطنية بالمجلس وعضو لجنة المالية، وعضو مجلس النواب رابحة الدرسي، المشاكل التي تعاني منها بلدية الساحل بمنطقة الجبل الأخضر.

وأستعرض الاجتماع أهم المشاكل التي تعاني منها البلدية ، من بينها الطرق ومشاريع الإسكان المتوقفة منذ العام 2011 إضافة إلى حل إشكالية القطاعات بالبلدية كما تم مناقشة موضوع قرار 182 الخاص بتعيينات بلدية الساحل.

وقال عضو مجلس النواب عن بلدية الساحل خليفة الدغاري لـ “أخبار ليبيا 24” إن رئيس الوزراء طالب مجلس النواب باعتماد الميزانية حتى يتم توفير سيولة وصرف مستحقات قرار 182 الخاص ببلدية الساحل.

وأضاف الدغاري ان تعطيل صرف مستحقات القرار 182 الخاص ببلدية الساحل يتحمل مسؤوليته المجلس البلدي السابق لبلدية الساحل الذي لم يتابع الموضوع بشكل جيد ولم يعمل على ادراج مستحقات القرار في ميزانية 2015 التي تم اقرارها في شهر 9 عام 2015 بسبب الخلافات الشخصية بين اعضاء المجلس حيث ان قرار تعيين بلدية الساحل كان في شهر 2 عام 2015 كما يتحمل المسؤولية ايضا مجلس النواب لعدم اعتماد الميزانية لعام 2017.