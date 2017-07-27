أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت جامعة بنغازي، اليوم الخميس، جائزتها الأولى لأفضل بحث علمي، بمقر مجمع الكليات الطبية في بنغازي تحت اشراف مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن الجامعة أطلقت الجائزة الأولى خلال حفل حضره عميد جامعة بنغازي مرعي المغربي وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء ولفيف من المهتمين.

واختارت اللجنة المشكلة أفضل البحوث في الجوانب العلوم التطبيقية والعلوم الطبية والعلوم الإنسانية.

ونالت الترتيب الأول في جائزة أفضل بحث في مجال العلوم التطبيقية الدكتورة امبريكة محمـد صالح من كلية العلوم جامعة بنغازي فرع الكفرة.

والترتيب الأول في مجال البحوث الطبية كانت من نصيب الفائز الدكتور محمد علي مسعود، بينما تحصل على الترتيب الأول في مجال البحوث الإنسانية الدكتور عيسى صالح علي

وكان الهدف من إقامة الجائزة هو الارتقاء بتصنيف جامعة بنغازي ،باعتبار أن المؤسسات الدولية تُقيّم الجامعات وفق إنتاجها في البحوث العلمية، لهذا قامت الجامعة بإطلاق هذه الجائزة والتي تعتبر الأولى في تاريخ الجامعات الليبية.