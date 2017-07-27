أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب، عضو لجنة المالية المنبثقة عنه خليفة الدغاري، إن ميزانية عام 2017، قامت اللجنة بمناقشتها في شهر ديسمبر عام 2016، وتم إتمامها قبل بداية السنة المالية 2017.

وأضاف الدغاري لـ”أخبار ليبيا 24″، “اجتمعنا مع وزير المالية بالحكومة المؤقتة ومحافظ ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والخبراء الماليين، وناقشنا مقترح الميزانية وقمنا بتسليمها لمكتب رئيس مجلس النواب لاعتمادها”.

وتابع الدغاري “في شهر أبريل قد تم تكليف لجنة برئاسة عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية من أجل مراجعة مقترح الميزانية وإجراء أي ملاحظات عليها وإلى هذه اللحظة لم نستلم ردا بخصوص اعتماد الميزانية والموافقة عليها ونحن كلجنة مالية لم نعد مسؤولين عليها بعد أن أتممنا عملنا بخصوصها”.

وأكد، أن رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن تعطيل اعتماد الميزانية وتعطيل مجلس النواب بالكامل لوجوده الدائم في منطقة القبة، لافتًا إلى أن اعتماد الميزانية أهم من كل القرارات التي يصدرها مكتب رئيس البرلمان وأهم حتى من لجنة الحوار الوطني لأنها تمس حياة المواطن في مأكله ومشربه واحتياجاته اليومية.