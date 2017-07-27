أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف قسم البحث الجنائي أجدابيا عن حدوث عمليات سرقة وتخريب في المعدات المخصصة لصيانة العيادات الطبية منذ عام 2010.

وقال عضو وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا ملازم أول محمد بوشيبة – وردت إلينا معلومات عن طريق مصادرنا الخاصة أن هناك مجموعة تقوم بعمليات سرقة وإتلاف في محتويات موقع العيادات الطبية المجمعة بالمدينة.

وأضاف ملازم أول محمد بوشيبة – بعد ورود المعلومات تم الإنتقال السريع إلى الموقع المنوه عنه ولم يتم العثور على أي شخص داخل موقع العيادات الطبية المجمعة، وتم التواصل مع أحد المواطنين المقيم بجوار العيادة الطبية المجمعة وأفاد أن هناك عمليات سرقة وتخريب تحدث داخل سياج العيادات الطبية المجمعة من سرقة كوابل كهربائية وعدد آخر من محتويات المبنى.

وأوضح بوشيبة – أنه تم دخول موقع العيادات الطبية المجمعة صحبة أحد المواطنين المقيم بجوار العيادة الطبية وتم الوقوف على العبث والتخريب داخل العيادة الطبية، وقمنا بإعداد تقرير كامل عن ومفصل وتم إحالته إلى السيد المساعد للشؤون الأمنية بالمديرية عن طريق السيد رئيس قسم البحث الجنائي أجدابيا، وتم إخطار السيد مدير أمن أجدابيا العقيد المهندس عبد القادر يونس سعد بالموضوع والذي أظهر بدوره جانب من الإهتمام بما حدث في العيادات الطبية المجمعة وأصدر تعليماته على الفور بتكليف أحد الضباط بمتابعة القضية وإعداد محضر استدلال والوقوف حول ما حدث في موقع العيادة الطبية.

وبيّن – أنه تم التواصل وبشكل شخصي مع المهندس المشرف على صيانة العيادات الطبية المجمعة والسيد مدير مكتب المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – فرع أجدابيا من دافع المصلحة العامة كون العيادات الطبية المجمعة كون العيادة لا تخص حي أو بلدية أجدابيا لوحدها بل تخص جميع المناطق المجاورة لها.

وأشار الملازم – إلى أن السبب الرئيسي وراء عمليات السرقة والتخريب هو التسيب والإهمال منذ عام 2010 وترك العيادات الطبية المجمعة بدون حراسة أو إستكمال عملية الصيانة اللازمة فيها.