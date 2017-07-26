أخبار ليبيا 24 – خاص

ضمن سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى بين الأمم المتحدة و المؤسسة الوطنية للنفط المنعقدة خلال هذا الأسبوع بمقر الامم المتحدة في نيويورك اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفطمصطفى صنع الله مع أتشيم ستينر رئيس برنامج الإمم المتحدة الانمائي.

حيث تناول الإجتماع سبل التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التنمية المستدامة والمساهمة في تحفيز الإقتصاد المحلي في مناطق الانتاج و العمليات النفطية بالدخول في برامج مشتركة لبناء القدرات و خلق الوظائف وفرص العمل في المجالات المختلفة .

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركائها تعمل حاليا على دراسة مجموعة من المبادرات والخطط الخاصة بالتنمية المستدامة و القيمة الاقتصادية المحلية و الإصحاح البيئي في مناطق الانتاج و العمليات النفطية و في سبيل ذلك تسعى المؤسسة للاطلاع و الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية و المؤسسات المتخصصة و بناء شراكات و تعاون معها و كذلك الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الاطار مع مراعاة سمات المجتمع الليبي.