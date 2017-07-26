أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع أعضاء من المجلس الأعلى لمناطق الحوض والنفط والغاز والمياه “زلة مرادة أوجلة جالو أجخرة تازربو الكفرة”، مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد اللواء “عبدالرازق الناظوري، بمقر رئاسة الأركان بمدينة المرج .

وتركز حول الوضع الأمني لمناطق الحوض بالكامل ووضع حد لبعض الخروقات الأمنية التي تحدث من حين الى آخر.

كما أكد الأعضاء أن كافة الحقول النفطية هي تحت السلطة الشرعية المتمثّلة في مجلس النواب والقوات المسلحة، ومن جانبهم طالبوا سيادة اللواء بإفتتاح مركز تدريب للقوات المسلحة الليبية بالمنطقة وإجراء زيارة رسمية للوقوف على كافة الأوضاع.