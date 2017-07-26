أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة عميد حسين العبار بمقر ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي أمس الثلاثاء، مع مدراء الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، وذلك لوضع الترتيبات الأمنية لاستقبال وفد الأمم المتحدة المكلف بالملف الأمني الليبي ،والذى سوف يقوم بزيارة لمدينة بنغازي خلال الأيام القادمة.

وحضر الاجتماع مدير جهاز المخابرات العامة بنغازي ،أمر الشرطة العسكرية،مدير مديرية أمن بنغازي ،مندوب جهاز المباحث العامة بمكتب وكيل عام وزارة الداخلية مدير منفذ مطار بنينا الدولي ،رئيس جهاز المراسم ،مندوب عن جهاز المباحث العامة بنغازي “