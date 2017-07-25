أخبار ليبيا 24 – خاص

تعتزم مديرية أمن امساعد ، الخميس المقبل، اختتام دورة ترقية الضباط وضباط الصف بالمديرية.

وقال عضو مكتب العلاقات العامة بالمديرية النقيب جمعة مجاور في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” إن مدة الدورة اسبوعين واستهدفت 212 ضابط صف وعدد 51 ضابط تابعين إلى مديرية أمن امساعد أما عدد المستهدفين من الأجهزة الامنية فى نطاق مديرية أمن امساعد بلغ 176ضابط صف و 37ضابط.

وأضاف أن إجمالي المستهدفين بلغ 476 وسوف يرقى الضباط من رتبة ملازم ثانى إلى رتبة عقيد والأفراد من شرطى إلى رتبة نائب ضابط

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الدورة تكونت من المقدم عاشور آدم والمقدم خيرالله على والنقيب عزالدين بدر وبتعاون من العقيد رجب الناجى.

وتشهد بلدية امساعدة في الآونة الأخيرة نشاطا ملحوظا في قطاع الأمن العام وإدارة الحدود بعد إفتتاح المنفذ الجديد الأشهر الماضية.