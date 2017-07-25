أخبار ليبيا 24 – خاص

هدد سكان طبرق، أمس الاثنين، بإغلاق الموانئ النفطية بالمدينة حال توقف محطة تحلية المياه الوحيدة بالمدينة بعد أن أعطى المواطنون مهلة 3 أيام إذا لم تتوفر المواد الكيميائية والتشغيلية الخاصة بالمحطة .

وجاء هذا التهديد بعد عقد احتماع بفندق دار السلام ضم رئيس الهيئة العامة للمياه وبحضور عميد بلدية طبرق ومدراء محطة تحلية المياه وشركة المياه والصرف الصحي ورئيس مركز الخبرة القضائية وعدد كبير من حكماء المدينة ومن تنسيقية المجتمع المدني .

حيث أستعرض المجتمعون الأخطار المحدقة بالمحطة من عدم صيانتها إلى نقص المواد الكيميائية التشغيلة كذلك عدم صرف مرتبات العاملين في محطات التحلية على مستوى ليبيا .

كما بيّن مدير محطة تحلية المياه العواقب التي تلحق بالمواطنين في حال توقف المحطة عن العمل كونها هي المصدر الوحيد بالمدينة وأكد مدير المحطة أن المحطة تحتاج لعمرة جسيمة لكونها لم يتم صيانتها منذ أكثر من 17 سنة ..

كما أوضح مدير شركة المياه والصرف الصحي المشاكل التي تعاني منها شبكة المياه والخزانات الرئيسية بالشركة .

وتحدث رئيس الهيئة العامة للمياه عن وقوف الهيئة مع طبرق بتوفير 12 محطة تحلية صغيرة للمناطق المحيطة بمدينة طبرق وتسعى الهيئة لإستكمال ما تبقى من هذه المحطات ومحاولات الهيئة لحل كل مشاكل المياه ولكن ظروف الدولة حالياً لا تسمح.

كما تحدث عميد بلدية طبرق لنفاذ كل المحاولات مع الحكومة المؤقتة وبكن دون جدوى والمدينة قاب قوسين أو أدنى من توقف المحطة .

وأصدر المجتمعون بياناً شديد اللهجة إلى المسؤولين بأنهم سيغلقون ميناء الحريقة بطبرق بعد مرور 3 أيام من إصدارهم لهذا البيان في حال عدم تور المواد اللازمة للتشغيل .

يشار أن مدينة طبرق سوف تدخل في أزمة مياه حقيقية في حال توقف المحطة عن العمل بسبب عدم توفر المواد الكيميائية .