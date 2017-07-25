أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة ، الثلاثاء، دورة تدريبية مجانية حول مفاهيم الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام الليبي” في مدينة بنغازي بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة يومين، بحضور عدد من الإعلاميين من وسائل إعلامية مختلفة بمدينة بنغازي وبعض المهتمين.

وتضمنت الدورة التدريبية نبذة تاريخية عن القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبداية الدولة الليبية في نص قوانين خاصة بذوي الإعاقة والتي تعتبر سباقة لدول العالم في هذه القوانين.

واستعرضت الدورة التدريبية في يومها الثاني طريقة كتابة التقارير الصحفية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك استعرض عدة تقارير خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أذاعتها عدة قنوات ليبية خلال فترة سابقة.