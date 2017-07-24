أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت نقابة صيادلة بنغازي الكبرى، أمس الأحد، يوم علمي حول الصيدلة السريرية Clinical pharmacy و تحديات ممارسة المهنة، تحت شعار “نحو بناء صيدلي ذو السبع نجوم نقطة البداية”، بمسرح تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري بمدينة بنغازي.

وتضمن اليوم العلمي، محاضرتين، حملت الأولى عنوان (الممارسة الصيدلية في ليبيا : الخطوة الأولى نحو التغير) والتي ألقتها الدكتورة أسماء أبوبكر بعيرة، واستعرضت دور الصيدلي السريري وكيفية تأدية مهامه بنجاح.

وتناولت المحاضرة الثانية والتي ألقاها الصيدلاني هيثم سعد الأمين تحت عنوان (مهنة الصيدلة في السويد بين التأهيل والممارسة)، المقاييس التي يعتمد عليها الصيدلي لممارسة مهنته في السويد.

وشهد اليوم العلمي حضور عدد من خريجين كلية الصيدلة بجامعة بنغازي والذين أثنوا على المحاضرتين وأهميتهما.