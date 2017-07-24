أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ موظفو مكتب صندوق دعم الزواج بمدينة طبرق، في الاستعدادات والترتيبات النهائية للعمل في المكتب قبيل افتتاحه الرسمي من قبل رئيس مجلس إدارته.

وقال رئيس مكتب الصندوق بطبرق عثمان الدناع، إن المكتب يهتم بدعم الزواج لمختلف شرائح الشباب في طبرق والبلديات المجاورة كأم الرزم وبئر الاشهب وامساعد والجغبوب.

وأضاف الدناع، أن المكتب سيعمل على تسهيل أمور الزواج للشباب ومساعدتهم في إتمام نصف دينهم بسهولة ويسر نظرا لما تمر به البلاد من أزمات مختلفة تؤثر سلبا على الشباب.

ونوه الدناع إلى أن الصندوق شُكل بقرار رقم (119) لسنة 2012 بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الشؤون الإدارية بالمكتب جاب الله معيوف، أن المكتب سيعمل على آلية ممنهجة في استلام الطلبات وعمل الحصر وجمع البيانات والإحصائيات الضرورية في عمل المكتب.

وأضاف معيوف، أن رئيس الوزراء بالحكومة الليبية اقر رسوما للصندوق وهي كالآتي “زواج الليبي من ليبية برسوم 50 دينار ليبي”، و”زواج الليبي من غير الليبية برسوم 3000 دينار ليبي”، وأيضا “زواج غير الليبي الليبية برسوم 3000 دينار ليبي”.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق تابع لوزارة العمل والتأهيل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة وهو من أحد المكاتب المستحدثة بعد ثورة فبراير .