أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت جمعية بالاغراي الأهلية للبيئة والآثار، حملة تطوعية لتنظيف الشواطئ البحرية في بلدية الساحل الأخضر، برعاية مركز الخبرة القضائية والبحوث.

وقال رئيس مركز الخبر القضائية عمر الحجازي، إن الحملة تنظمها جمعية بالاغراي الأهلية للبيئة والآثار كل يوم سبت تحت شعار “من أجل شواطئ نظيفة”.

وأضاف الحجازي، أن الحملة يشارك فيها موظفو مركز الخبرة القضائية والبحوث، وتهدف إلى تنظيف الشواطئ من النفايات المتساقطة، ومحاربة الظواهر المنافية للنظافة العامة كرمي القمامة وبقايا الأطعمة، إلى جانب تثقيف المصطافين ونشر الوعي بينهم.

وأشار إلى أن هذه الحملة تختلف عن الحملات السابقة، كونها تزامنت مع حملة توعية تضمنت تركيب لافتات إرشادية وتثقيفية، وتوزيع كتيبات إرشادية، والقيام بدراسات علمية بيولوجية من قبل الخبراء، لدراسة الوضع البيئي في السواحل الليبية.