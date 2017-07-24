أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت اللجنة المكلفة من قبل سيادة الوكيل العام لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عميد حسين العبار أعمالها لتنفيذ الخطة التدريب السنوية للوزارة للعام 2017 بشأن تشكيل لجان لإجراء امتحانات ترقية تشمل الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين للترقية لسنة 2017م .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو اكريم – إن اللجنة باشرت أعمالها اليوم الأحد بالمكان المخصص لإجراء الامتحانات حيث مثل أمامها عدد كبير من منتسبى الجهات المركزية بوزارة الداخلية ببلدية شحات بالإضافة إلى منتسيبي مديرية أمن شحات من ضباط وضباط صف الذين شملهم امتحان الترقية لهذا العام .

وأوضح الملازم حسن بو اكريم أنه تم تعميم كتاب بالخصوص على الأجهزة والهيئات والإدارات الواقعة في النطاق الجغرافي للمديرية .

وأشار إلى أن عدد المتقدمين اليوم الأحد لامتحانات الترقية بلغ 420 عضو من ضباط وضباط صف، وكانت الامتحانات واللجنة المشرفة فى المستوى المطلوب بالرغم من قلة الإمكانيات كم تعتبر هذه الامتحانات هي الثانية في تاريخ المديرية منذ تاريخ إنشاءها في عام 2011.