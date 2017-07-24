أخبار ليبيا 24/خاص

قررت الحكومة الموقتة السماح للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بمباشرة التعاقد من أجل تنفيذ مشروع خط ناقل للمياه في بلدة جردس العبيد الواقعة جنوبي الجبل الأخضر.

وقالت الحكومة في قرارها على أن يتم «إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة؛ لغرض تنفيذ خط ناقل للمياه بطول (30) ،كم وإنشاء خزان تجميعي بسعة (5000) متر مكعب وخزان للتوزيع بسعة (5000) متر مكعب داخل منطقة جردس العبيد في حدود قيمة العقد حوالي 29.943.812 مليون دينار ليبي».

وأضافت الحكومة في قرارها أن المبلغ المخصص للمشروع يتم خصمه من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة، وتتخذ الإجراءات طبقًا للائحة العقود الإدارية والنظم واللوائح السارية، داعيًا الجهات المعنية إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.