أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرت دوريات غرفة عمليات غرب بنغازي، اليوم الاثنين، حملة مشتركة مع مركز الحرس البلدي سلوق للتفتيش على المحلات والمطاعم والمزينات داخل بلدية سلوق وذلك بناء على تعليمات مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي.

وذكر آمر دورية غرفة عمليات غرب بنغازي لـ “أخبار ليبيا 24” أن الدوريات ضبطت عدة مخالفات داخل المطاعم ومحلات المواد الغذائية والمزينات منها العمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى وجود مواد منهية الصلاحية .

و أضاف أنه خلال الجولة التفتيشية قفلت دوريات الحرس البلدي بعض المحال التجارية وشمعت محال أخرى بالإضافة إلى احالة أصحاب المحال للتحقيق.

ولفت إلى أن مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي أصدر تعليماته باتخاذ اقصى العقوبات والإجراءات اللازمة اتجاه المخالفين.