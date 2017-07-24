أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر بمصلحة الأحوال المدنية طرابلس، القبض على رئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية الجبل الأخضر محمد الأحمر في مطار الأبرق اليوم الاثنين.

وقال المصدر إنه الأحمر قُبض عليه وبرفقته رئيس منظومة مصلحة الأحوال المدنية الجبل الأخضر زهير امنيسي، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وعقدت مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس الاثنين الماضي، اجتماعها الموحد الأول منذ العام 2014، والذي ضم جميع فروعها وإدارتها على مستوى ليبيا.

وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إن إدارة المصلحة وحدت وأعيدت هيكلتها في ربوع ليبيا كافة، مؤكداً أنها تحافظ على الهوية الليبية وتخدم كل الليبيين بعيداً عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد.

وعقد بالتمر اجتماعاً في طرابلس ضم كل فروع المصلحة وإداراتها على مستوى ليبيا، وذلك بهدف مناقشة سُبل تطوير المصلحة وحل مشاكلها ومعوقات عملها، وإعادة بناء هيكلها الإداري وتفعيل دور التفتيش على الفروع وإعطائها صلاحيات أوسع.

من جهتها، استنكرت مصلحة الأحوال المدنية فرع الجبل الأخضر، الاعتداء على موظفي المصلحة والإخفاء القصري لهم، وهو ما يدل على وجود من يحاول نقل صورة مغايرة للأمن الذي تنعم فيه المنطقة.

وطالب موظفي المصلحة، القيادة العامة بالتدخل والتحقيق مع من قام بهذا الفعل الذي يشوه المنطقة ويسيء لما قامت به القيادة من نشر الأمن والأمان.