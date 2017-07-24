أخبار ليبيا 24/خاص

أصدرت لجنة الإفتاء العليا التابعة لـ«الحكومة الموقتة» بيانًا بتاريخ 22 يوليو الجاري، قالت فيه: «إن طوائف من التكفيريين والعلمانيين أثارت فتنة وتحريشًا بين المسلمين من الأمازيغ والعرب»، وذلك ردًّا على استنكار واسع من النخب الليبية لفتواها بشأن عدم صحة الصلاة وراء الإباضية، ووصفهم بالخوارج ولديهم عقائد كفرية.

وذكرت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، أن الفتوى إنما كانت في كل مَن يعتقد هذه الأمور المذكورة في السؤال الموجه إليها، ألا وهي: «عقيدة خلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة»، مشيرة إلى أن «الفتوى ليس فيها ذكر للأمازيغ» وأن «الأمازيغ فيهم علماء أجلاء ومشايخ فضلاء وقادة فتوحات».

وشددت اللجنة على أن ليس في قول اللجنة في فتواها: «عندهم عقائد كفرية تكفيرٌ لأعيان الإباضية أو لأئمة مساجدهم»، مؤكدة «أنها معروفة من خلال بياناتها بحرصها على وحدة البلاد ومحافظتها على السلم الاجتماعي»، حسب ما ورد في الموقع.

وكانت جهات عديدة انتقدت فتوى اللجنة ومن بينهم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي أعلن رفضه القاطع فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، ضد الأباضية، واعتبرها تحريضًا صريحًا على الإبادة الجماعية للأمازيغ في ليبيا، وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبث الفتنة بين الليبيين.