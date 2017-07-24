أخبار ليبيا 24

قال مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة، رياض الشهيبي، إنه تم العثور على رفات العقيد طيار محمد سعيد عبدالنبي العرفي (72 عامًا) بعد فقدان الاتصال به منذ 31 أغسطس 2015 في منطقة الصابري بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح الشهيبي أن أحد الإرهابين المقبوض عليهم اعترف بتصفية العقيد طيار العرفي ودفنة بمقابر على شاطئ البحر بمنطقة الصابري، بمدينة بنغازي، فتم التواصل مع الجهات المختصة المخولة بفتحها.

وأضاف: «المقبوض عليه اعترف بأن العرفي كان يرسل في إحداثيات من داخل المنطقة إلى عسكريين بإحدى غرف عمليات الجيش، وتم خطفه وتصفيته ودفنه في المنطقة».

وأشار الشهيبي إلى أن فريق البحث عن الجثث، حضر مع اللجنة المختصة، وتم فتح المقبرة ونقل رفات العرفي إلى مركز بنغازي الطبي وإبلاغ ذويه.