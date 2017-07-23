أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الصحة في الحكومة المؤقتة رضا العوكلي قرار رقم (174) لسنه 2017 بشأن تشكيل لجنة إدارية في مركز بنغازي الطبي إلى حين تفعيل المجلس التنفيذي للمركز.

وتضم اللجنة الدكتور صلاح سالم الطقطوق رئيس اللجنة،ونائب رئيس اللجنة الدكتور موسى عبدالعزيز القاضي و مدير الشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأستاذ الدكتور مرعي يونس الصادق،ومقرر اللجنة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالقادر عبدالسلام إضافة إلى عضو اللجنة الدكتور رائف أبوبكر محمد.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة مهام تسيير إدارة مركز بنغازي الطبي،وأن تعتمد جميع المعاملات والالتزامات المالية المتعلقة بالمركز والتي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف دينار ليبي من قبل وزير الصحة.

وأوضح القرار أن التوقيع على الصكوك والمعاملات المالية الخاصة في المركز يتولى كل من رئيس الشؤون الإدارية والمالية كتوقيع ثاني وثالث بعد المراقب المالي،على أن تتولى إدارة الشؤون الإدارية والخدمات في ديوان الوزارة إجراء التسليم والاستلام بين الإدارة السابقة واللجنة المشكلة بهذا القرار.