أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب سكان مدينة طبرق المنظمات العربية والإنسانية ورجال الأعمال للتدخل الفوري والسريع لتقديم المساعدة والمساندة من أجل تفادي وقوع كارثة مائية بمدينة طبرق .

وأعلن المجلس البلدي طبرق أن مواد التشغيل لمحطة إنتاج المياه الوحيدة في المدينة نفذت ووصول عمر المحطة لأكثر من 17 سنة بدون إجراء عمرة جسيمة .

وأضاف المجلس البلدي في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير محطة تحلية المياه ومدير الأمن والمجتمع المدني أن شبكات التوزيع ووحدات التخزين انهارت..

وأشار البلدي طبرق إلى عدم وجود مختبرات تبين صحة المياه وازدياد نسبة التلوث البيئي بسبب تعطل محطات الرفع .