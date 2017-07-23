أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد الليبي على موقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، توقيع النادي مع المهاجم محمد زعبية، حيث نشرت الصفحة صورة للأخير، وكتبت: “رسميًا اللاعب محمد زعبية يعزز صفوف الاتحاد”.

ولعب زعبية، خلال الموسم الماضي، في صفوف الترجي التونسي، إلا أنه فشل في حجز مكان أساسي مع المدير الفني، فوزي البنزرتي.

وكان زعبية، البالغ من العمر 28 عامًا، قد تألق بشكل كبير مع الاتحاد لأكثر من 5 مواسم. وانضم المهاجم بعد ذلك، في عام 2011، إلى العربي الكويتي، ثم بارتيزان بلجراد الصربي، كما التحق بالدوري الجزائري، حيث لعب مع شبيبة القبائل، ومولودية وهران.