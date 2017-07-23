أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، على سير العمل بمنفذ أمساعد البري وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في مقر الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء بمسؤولين في وزارة الداخلية،لتحسين العمل بالمنفذ.

والتقى الثني خلال الاجتماع برئيس رقابة الجوازات في منفذ أمساعد البري عقيد رجب عقيلة،والمراقب المالي العام في وزارة الداخلية السيد محمد إدريس بوبكر،ومدير إدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية مقدم نوري عبدالرحيم سحيب.

وناقش الثني مع المجتمعين العراقيل التي تواجه العمل اليومي في منفذ أمساعد البري والمتعلقة بتوفير منظومة وبطاقات الدخول والخروج لليبيين والأجانب و توفير منظومة القيد الأمني والكشف الجنائي.

كما ناقش الاجتماع مسألة أمن المعلومات والمستندات والسبل الكفيلة بمكافحة التزوير عبر استحداث آلية واضحة لذلك،مبنية على المجاهرة بالأمن،إضافة إلى النفقات التسييرية التي تضمن سير العمل اليومي بشكل جيد.