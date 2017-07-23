أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مساعد ضابط اول عوض العدولي، أن وكيل عام وزارة الداخلية العميد حسين العبار ، خاطب رئيس الهيئة العامة للوقاف والشؤون الإسلامية من خلال كتاب رسمي ،بإعداد برنامج توعوي من خلال الخطباء بالمساجد.

وذكر العدولي أن الخطبة تستهدف جميع شرائح المجتمع ،للحد من ظاهرة الرماية العشوائية والغير مبررة والتي تنعكس سلباً على زعزعة الأمن العام، وينعكس أيضاً على سلوكيات الأطفال واستياء وإزعاج المواطن خاصة المرضى منهم وكبار السن، خلافاً لما تلحقه من حوادث قد تصل أحياناً إلي إزهاق الأرواح بغير حق.