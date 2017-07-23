أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي، أن توفير الأمن في المستشفيات سوف يحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، حتى يستطيع الفريق الطبي القيام بعملة في خدمة المرضى على أكمل وجه وخاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ.

وقال الوزير في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إنه التقي مع أمر الشرطة العسكرية في بنغازي عميد جبران خلال اجتماع موسع ضم عدد من مدراء ورؤساء المجالس التنفيذية للمستشفيات العاملة بمدينة بنغازي لبحث ومناقشة الخطط الأمنية للمستشفيات.

وناقش الاجتماع وضع الأمن سواء في داخل المستشفى أو خارجها، حتى يتمكن الفريق الطبي من ممارسة عملة بأمان بعد أن تأثر الأمن كثيرا خلال الفترة الماضية في العديد من المستشفيات سواء بمدينه بنغازي او ماجاورها .