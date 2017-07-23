أخبار ليبيا 24 – خاص

تحصل طالب ليبي بالكلية الفنية العسكرية المصرية على الترتيب الأول على مستوى الطلبة الوافدين من الخارج للدراسة بها والترتيب الثاني على مستوى دفعته .

وحصل الطالب الليبي وائل عبد السلام أبوسعد من مواليد سنة 1991 من بلدية تاجوراء، على تقدير امتياز في تخصص الهندسة المعمارية بالكلية العسكرية المصرية .

وأشرف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفقة سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر والقادة العرب على تكريم الطلبة الأوائل والمتميزين كما هو متعارف عليه في تخريج الدفعات الكبرى، فتحصل أبوسعد على نوط الواجب من الدرجة الثانية ليتم بذلك تعيينه ضابط برتبة ملازم أول مهندس .

يشار إلى أن أبوسعد التحق بالكلية العسكرية الفنية في مصر سنة 2012 و قد سميت الدفعة ذي الرقم 54 التي تخرج منها اليوم السبت بعد دراسة لمدة 5 سنوات بدفعة الفريق سعد الدين الشاذلي.

وفى منتصف يونيو الماضي ناقش الخريج وائل ابوسعد مشروع تخرجه أمام مسؤولي كليته و تحصل على تقدير امتياز و كان مشروعه هو إعادة تصميم كلية الهندسة العسكرية في ليبيا .