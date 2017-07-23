أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت بعثة فريقنا الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، على تمام الساعة 10:30 صباحاً الى منتجع وفندق التلال السياحي بمنطقة الوسيطة بالجبل الأخضر وذلك استعداداً لدخولة معسكراً تدريبياً لمدة 7 أيام.

ويرأس بعثة الفريق أ. عبدالله بوأغريــب رفقة الطاقم الفني الذي يتكون من المدير الفني المنصف العرفاوي والمعد البدني ربيع الشافعي ومدرب الحراس بوبكر الشلوي.

وكان في استقبال البعثة السيد المحترم أ. علي التريكي المالك العــام لفندق ومنتجع التلال السياحي حيث رحب صحبة كل الموظفين بطاقم بعثة الفريق الأول لكرة القدم وتمنــى لهم كل التوفيــق والسداد في هذا المعسكــر الذي يدخله الفريق تحضيراً لأنطلاق مسابقة الدرجة الأولــى.

وتناولت بعثة الفريق الأول وجبة الأفطــار فور وصولها الى المنتجع في أجواء سادتها المحبة والســرور.

يذكر أن فريقنا الأول هو أول الأندية الرياضية التي تُعسكر في هذا الفـندق الذي أنشــأ خصيصـاً لمعسكرات الاندية والمنتخبات الوطنيــة.