أمرت السلطات الإيطالية بوقف ضخ المياه من بحيرة قرب روما بعد موجة جفاف شديدة الأمر الذي قد يجبر مسؤولي العاصمة على فرض إجراءات لترشيد استهلاك المياه في المدينة.

وقال رئيس إقليم لاتسيو إن وقف سحب المياه من بحيرة برتشانو سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 يوليو تموز.

وأشارت مؤسسة (ايه.سي.إي.ايه) التي تدير شبكة المياه في روما إلى أن تراجع سقوط الأمطار عن معدله المعتاد على مدى العامين الماضيين أدى لانخفاض مستويات المياه بشكل كبير في الخزانات المغذية للمدينة تزامنا مع موجة حارة استمرت لفترة طويلة زادت من تفاقم الأمر.

وتأتي ثمانية في المئة فقط من إمدادات المياه في روما من بحيرة برتشانو وإن المؤسسة استغلت الفترة الماضية في حل هذه المشكلة.