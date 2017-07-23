أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر النائب الثاني لرئيس المكتب التنفيذي رئيس لجنة تنظيم المسابقات حسين حبيب المرابط بدء مسابقات الموسم الرياضي 2017 – 2018 .

وأحاط الاتحاد الليبي للسادة رؤساء الاتحادات الفرعية أن بداية المسابقات للموسم الحالي الدوري الممتاز يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من أغسطس المقبل، ودوري الدرجة الأولي يوم الجمعة الموافق للخامس من سبتمبر المقبل.

وطالب الاتحاد رؤساء الاتحادات الفرعية بدء مسابقات الدرجة الثانية والثالثة والفئات السمية اعتباراً من يوم الأحد الأول من أكتوبر المقبل، ومن المهم لدينا بداية المسابقات على مستوي ليبيا .