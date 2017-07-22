أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة العميد حسين العبار، اليوم السبت، لجنة أمنية من جمهورية مصر العربية برئاسة اللواء خالد عبدالحميد رفقة مسؤولين بهيئة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية بمقر ديوان الوزارة في بنغازي

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مساعد ضابط أول عوض العدولي، إن اللجنة المصرية أشادت أثناء تجوالها بمطار بنينا الدولي بالاستعدادت والتدابير الأمنية ، وعلى جودة الخدمات والإجراءات التي تتم عند وصول ومغادرة المسافرين لضمان تقديم أفضل الخدمات.

كما أشاد رئيس اللجنة وأعضاؤها بالوضع الأمني داخل مدينة بنغازي، وأبدوا ارتياحهم الشديد لما لاحظوه أثناء تجوالهم بالمدينة.

وأكد الوفد خلال اجتماعه مع وكيل عام وزارة الداخلية بضرورة التنسيق الأمني بين الجانب الليبي والمصري من خلال تبادل الزيارات وأن الجانب المصري على أتم الاستعداد للتعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية في حينها، كما أبدى استعداده بإقامة دورات تدريبية خاصة لأعضاء هيئة الشرطة بجمهورية مصر العربية.