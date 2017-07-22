إخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد ببلدية القبة، اليوم السبت، اجتماع موسع شمل عمد ومشائخ من كل المكونات الاجتماعية التي تقطن بالمنطقة الشرقية وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين والحقوقيين ورجال الأعمال وأعضاء من مجلس النواب واعضاء من هيئة إعادة صياغة الدستور لمناقشة اصدار الدستور الليبي.

وناقش الاجتماع الموسع الدستور في ليبيا والتعجيل بإصداره لأهميته في فرض استقرار أوضاع البلاد في جميع المجالات.

وطالب المجتمعون مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري من أجل تشكيل لجنة تكون معينة لتمثيل كل مكونات الوطن وليست منتخبة تحدد لها مدة لصياغة دستور البلاد على ان يتحمل مجلس النواب مسؤولياته وان يتخذ هذا الإجراء بشكل عاجل لأهميته للوطن والمواطن في ليبيا .